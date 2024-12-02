Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı - Son Dakika
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Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı

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Sosyal medyada lüks bir araca doldurulan inşaat malzemesi videosu viral oldu. Görüntülere kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorum yapıldı.

02.12.2024 16:24  Güncelleme: 16:30
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Sosyal medyada paylaşılan enteresan videolara bir yenisi daha eklendi. Ultra lüks bir araca inşaat malzemesinin yüklenildiği görüntüler viral oldu.

"BU ARAÇTA ÇOCUĞA BİSKÜVİ BİLE YEDİRİLMEZ"

Videoya çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Bu araçta çocuğa bisküvi bile yedirilmez" derken, bazı kullanıcılar da "Vermiş parasını kullanıyor" yorumunu yaptı.

Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı

3-sayfa, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Harun Çelik:
    Milletin Avrupa’da inşaatta kullandığı araçları ülkemizdeki vatandaş rüyasında kullanamıyor Avrupa bizi kıskonoyooor 24 22 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    İki açıklaması var Ya hava atmayı seviyorsun bakın mala değer vermiyorum. Yada bir nakliyeci tutamayacak kadar malın tekisin… Bence ikincisi daha yüksek ihti MAL 21 3 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Adam süper iş yapmış akıllı çünkü arabaya araç olarak bakmış bu sonuçta araç değilmi ne yaptığı ne iş yaptığını yapacağı önemli değil onun için 11 1 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    kesin arac emanettir 2 3 Yanıtla
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