Sosyal medyada paylaşılan enteresan videolara bir yenisi daha eklendi. Ultra lüks bir araca inşaat malzemesinin yüklenildiği görüntüler viral oldu.
Videoya çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Bu araçta çocuğa bisküvi bile yedirilmez" derken, bazı kullanıcılar da "Vermiş parasını kullanıyor" yorumunu yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı - Son Dakika
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