Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır site sakinlerini canından bezdirdi - Son Dakika
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Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır site sakinlerini canından bezdirdi

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Gaziosmanpaşa'da yer alan yaklaşık 300 hanelik lüks sitede iddiaya göre yönetim, hileli seçimlerle 8 yıldır yönetimde kalıyor. Siteye dışarıdan getirdikleri kişilere sahte vekaletle oy kullandırttığı öne sürülen yönetim ve site sakinleri arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Site sakinleri yetkililerden konuyla ilgili yardım bekliyor.

19.01.2025 12:24
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde yer alan Venezia Mega Residans'ta yaşayan binlerce kişi büyük bir isyanda. Yaklaşık 2000 hanelik sitede iddiaya göre, bir grup 8 yıldır hileli seçimlerle yönetimde kalıyor. Yüksek aidatlar ve yatırım bütçesi adı altında toplanan paraların yanı sıra site sakinleri hizmet alamamaktan da şikayetçi.

"SEÇİM BAŞLAMADAN SANDIKLARIN YARISI DOLUYDU"

Site sakinleri seçimlerde kat maliklerinin dışarı çıkarıldığını ve daha sonra oy kullanmak için geldiklerinde ise seçim başlamadan sandıkların yarısının dolu olduğunu öne sürdü. Ayrıca, dışarıdan getirdikleri insanlara oy kullandırıldığını ve imzaların taklit edildiği iddia edildi.

TOPLANTIDA ARBEDE

Bugün yönetim için site sakinleri bir toplantı yaparak yöneticilerini seçti. Seçimde oy kullanmak isteyen site sakini Tayfun Gönültaş'ın oy verme işlemi mevcut yönetim tarafından engellendi. Site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Gönültaş ekipler tarafından gözaltına alınırken tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

"RANT BÜYÜK OLDUĞU İÇİN GİTMEK İSTEMİYORLAR"

Sitede ofisi olan ve site sakinlerinin avukatlığını yapan Bayram Kocamer, "Rant büyük olduğu için 8 yıldır gitmek istemiyorlar. 8 yıldır yönetimdelerse demek ki beklentileri var." dedi.

"HER YERİ FARELER BASTI"

Aidatların çok yüksek olduğunu belirten Kocamer, "5-10 bin lira aidat ödüyoruz. Aidatlar çok yüksek. Hesap verilmiyor. Genel kurul toplantıları yapılmıyor. Menfaatlerine göre hareket ediyorlar. Yatırım bütçesi adı altında 20 bin lira para topladılar. Toplamda 40 milyon lira aldılar. Ancak bu paranın karşılığında hizmet alamadık. Sitede çöpler var, her yeri fareler bastı." diye konuştu.

"KAYYUM ATANMASINI İSTİYORUZ"

Geçen seçimlerde maliklere oy kullandırılmadığını söyleyen Kocamer, "Yetkililerin konuyla ilgilenmesini, siteye kayyum atanmasını istiyoruz." dedi.

"BİZE SALDIRDILAR"

Site yönetimine aday olan Özkan Gürdalı ise, "Bizi seçtirmediler. Bize saldırdılar. Divan başkanlığı kurmadan kendilerini divan ettiler. 8 yıldır kurtulamadık. Mağduruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK PARALAR TALEP EDİP İCRA YOLUYLA ALIYORLAR"

Usulsüz yollarla site yönetimine çöktüklerini belirten Gürdalı, "Çok büyük paralar talep ediyorlar. Bu paraları icra yoluyla zorla bizden alıyorlar. Denetim raporları yayınlanmıyor. Katma değerimiz düşüyor. Fareler, hamam böcekleri sitede cirit atıyor." şeklinde konuştu.

Kat malikleri bir araya gelip sitenin önünde "Yönetim istifa" sloganları atarak durumu protesto etmeye devam ediyor. Öte yandan, yapılan hilelerden dolayı bir önceki seçim mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır site sakinlerini canından bezdirdi

Gaziosmanpaşa, Güvenlik, 3-sayfa, Şebeke, Şebeke, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır site sakinlerini canından bezdirdi - Son Dakika

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