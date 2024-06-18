Sancaktepe'de, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç.'nin oturduğu evi ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olay sonrası mahalle sakinleri, polisin gözaltına aldığı Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, arama kaydı bulunan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç., oturduğu evi ateşe verdi. Bu sırada, büyüyen yangından yükselen alevler, bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alev alev yanan iki bina söndürüldü.
Evini ateşe veren Özgür Ç.'yi gözaltına alan polis ekiplerini gören mahalle sakinleri, olan Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu. Çıkan olayda, öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı - Son Dakika
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