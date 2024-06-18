Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı - Son Dakika
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Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı

Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı

İstanbul Sancaktepe'de arama kaydı bulunan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir şahıs oturduğu evi ateşe verdi. Yükselen alevler bitişinde bulunan 2 katlı binaya da sıçrarken ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev alev yanan iki binayı söndürdü. Polisin gözaltına aldığı şahıs mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılırken polis ile mahalleli arasında arbede yaşandı.

18.06.2024 07:39
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Sancaktepe'de, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç.'nin oturduğu evi ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olay sonrası mahalle sakinleri, polisin gözaltına aldığı Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ BİNAYA SIÇRADI

Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, arama kaydı bulunan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Özgür Ç., oturduğu evi ateşe verdi. Bu sırada, büyüyen yangından yükselen alevler, bitişiğinde bulunan 2 katlı binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alev alev yanan iki bina söndürüldü.

Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı

MAHALLE SAKİNLERİ, LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Evini ateşe veren Özgür Ç.'yi gözaltına alan polis ekiplerini gören mahalle sakinleri, olan Özgür Ç.'ye linç girişiminde bulundu. Çıkan olayda, öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen polis ekipleri ile mahalleli arasında arbede yaşandı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı

Sancaktepe, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı - Son Dakika
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