Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın

Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir mahallede, bir kişinin fotoğrafı ve taciz iddialarını içeren yazılarla dolu afişlerin asılması mahalle sakinlerini şaşırttı. Kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen afişlerde, 'Mahallenizde barındırmayın. Saf ayağına yatar, inanmayın', 'Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan', 'Sapık ve tecavüzcü. Kadınları kandırıp parasını yiyor' gibi ifadeler yer aldı.

31.10.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde direklere asılan bir ilan mahalle sakinlerini şoke etti. Üzerinde bir kişinin fotoğrafı ve suçlayıcı ifadeler bulunan afişlerin kim tarafından asıldığı bilinmezken, olay mahallede büyük merak uyandırdı.

"ŞEYTAN, SAPIK VE TECAVÜZCÜ"

Fatih Mahallesi'nin çeşitli noktalarındaki direklere bir kişinin fotoğrafları ile taciz iddialarını içeren yazılar asıldı. Yazılarda, "Mahallenizde barındırmayın. Saf ayağına yatar, inanmayın", "Kadınları çiçekle kandıran bir şeytan", "Sapık ve tecavüzcü. Kadınları kandırıp parasını yiyor" gibi ifadelere yer verildi. Mahalle sakinleri, kim veya kimler tarafından asıldığı bilinmeyen yazıları ve fotoğrafları gördüklerinde şaşkınlık yaşadı.

"BU ADAMIN MAHALLEDE OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Bir mahalle sakini, "Pazar sabahı arabamı temizlemek için dışarıya çıktım. Evimin önündeki direkte yazı olduğunu fark ettim. Merak ettim, yazıyı inceledim. Bir adamın fotoğrafı vardı. Yazı yazılmış ama ben şahsı tanımıyorum. Bu adamın mahallede olduğu söyleniyor. Ben hiç görmedim. Bunları asan mağdur olduğunu, canının yandığını belirtmek istemiş. Ama ben herhangi bir şekilde görmedim, tanımıyorum. Görmediğim için de pek bir şey diyemiyorum" dedi.

"BU BİR UYARI OLABİLİR"

Yenimahalle Muhtarı Salih Yolcu ise, "Dün mahallemizdeki birçok noktaya A4 kağıdı üzerine şahsın resmiyle birlikte not yazılmıştır. Notta şahsın sapıklığı, dolandırıcılığı belirtiliyor ama burada isim yok, adres yok. Dolayısıyla şahsın fotoğrafına baktığımda şahsı ben de çıkaramadım. Öyle bir şahsa da mahallemde rastlamadım. Oturup oturmadığını kesin kayıtlarla bilmemekteyim. Bunu asan kim onu da bilmiyorum. Bu bir uyarı olabilir. Bu mağduriyeti bir başkasının da yaşamaması adına böyle bir yazı asmış olabilirler. Tüm vatandaşlarımızın böyle bir durumu yaşamamasını temenni ederim. Şahsı tanımıyorum ve geçmişte benim mahallemde oturup oturmadığını bilmiyorum. Kimlik bilgisi olursa bizim mahallemizde oturup oturmadığı da anlaşılır. Kimlerle ne yaşadığını, kimi nasıl dolandırdığını bilmiyoruz" dedi. Muhtar Yolcu, konunun Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne de bildirildiğini ifade etti.

Mahalle sakinleri diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
Mahalle sakinleri diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın

Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Körfez, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Avci:
    bence doğrudur. canı yanmış bir kadın işine benziyor 3 4 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    BU ÜLKENİN HAKİMİ SAVCISI JANDARMASI VE POLİSİ VAR NEDEN MAHALLEYE FOTOFRAF ASAR PEK ANLAMIŞ DEYİLİM 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:43:48. #1.11#
SON DAKİKA: Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.