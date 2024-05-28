Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı - Son Dakika
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Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı

Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı

Antalya'da komşularının kardeşine işkence yaptığını öne süren bir kadın, oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökerek çakmakla yakmaya çalıştı. Çocukların çığlıklarını duyan bir komşu, kadının elindeki çakmağı düşürdü ve olay polise bildirildi. Kadın, polis tarafından apartmanın çatı katından alındı ve linç edilmekten son anda kurtarıldı.

28.05.2024 10:09
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Antalya'da komşularının kardeşine işkence yaptığını iddia eden Nazmiye Ş. (50), mahallede oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Daha sonra apartmanın en üst katına çıkarak kendini camdan sarkıtan kadın, ekiplerin 4 saatlik çalışması ile bulunduğu yerden alındı.

Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6205 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce apartmana taşınan ve sürekli 'Kardeşimi evinizde rehin tutuyorsunuz, kardeşime işkence ediyorsunuz' diyerek komşularının kapısını çalan Nazmiye Ş., dün saat 17.00 sıralarında mahallede oyun oynayan komşularının çocukları Z.K. (5), G.Ç. (4) ve diğer çocukları yanına çağırdı. Nazmiye Ş., yanına gelen çocukların üzerine elindeki bidondaki benzini döktü. Çocuğunun çığlıklarını duyan Alihan Ç., Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağa vurup, düşürdü. Elindeki bıçağı da almaya çalışan Alihan Ç.'nin yanından kaçan Nazmiye Ş., apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı.

Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı

POLİS, SALDIRIYA UĞRAYAN KADINI KURTARDI

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Benzinin etkisiyle gözleri yanan çocuklar, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, Nazmiye Ş.'nin atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabasına rağmen ikna edilemeyen Nazmiye Ş.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını bulunduğu yerden aldı. Nazmiye Ş., polis merkezine götürüleceği sırada apartmanın giriş kapısında bekleyen çocukların yakınları, kadına saldırdı. Darbedilen Nazmiye Ş.'yi polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtardı. Nazmiye Ş., güçlükle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

"TAM ÇAKMAĞI ÇAKARKEN YAN KOMŞUMUZ GÖRMÜŞ"

Olaya tanıklık eden Ali O., "Bu akıl sağlığı yerinde olmayan kadın, benzini çocukların başına dökmüş. Tam çakmağı çakarken yan komşumuz görmüş. Allah'tan o müdahale etmiş. Çakmağı elinden almış. Çocukları öyle kurtarmış" dedi.

Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı

Çocuğu hastaneye kaldırılan Özer D. ise "Apartmandaki bütün çocukların üzerine benzin dökerek, yakmaya çalıştı. Bugüne kadar bir şey yoktu. Canlarına zarar vermeye çalıştı" diye konuştu.

"MOTORDAN BENZİN ÇEKMİŞ, ÇOCUKLARIN ÜZERİNE DÖKTÜ"

Nazmiye Ş.'nin elinden çakmağı alan Alihan Ç. de "Bu arkadaş, bu eve 1 ay önce taşındı. Tanımıyoruz, tanışmadık bile. Dün sabah bize polis getirdi, 'Benim kardeşimi tutuyorsunuz evde, ona işkence ediyorsunuz' dedi. Polisler geldi baktı, hiçbir şey çıkmadı. Bu sabah da motordan benzin çekmiş, çocukların üzerine döktü. Çocuklar çığlık attı, elinden çakmağı zor aldık. Elinde balta ve bıçak da vardı. Çocuklara saldırmaya çalıştı, bıçakla bacağımı kesmeye çalıştı. Biz de polisi çağırdık" ifadelerini kullandı.

Antalya, Kepez, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Sen belaya bulaşmak istemesen de bela seni buluyor. Dursan bir dert vursan ayrı dert, bu kanunlar ile ancak bu kadar. 1 0 Yanıtla

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