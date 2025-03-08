Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki kız çocuğu başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Yürek burkan olayın yankıları sürerken duruma tepki göstermek için toplanan mahalle halkı, yetkilileri göreve çağırdı.
Köpeklere müdahale edilmediği kendi çözümlerini hayata geçireceklerini belirten vatandaşlar, "Bu olaya müdahale edilmezse köpekleri biz öldüreceğiz. O köpekleri biz öldürdükten sonra hayvanseverler bize tepki göstermesin. Burada insanların gözü karardı. Çözüm bulunmazsa insanlar kendi çözümlerini hayata geçirecek" ifadelerine yer verdi.
Olayın ardından Konya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.
Olayın ardından mahalle aralarına "besleme" istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya büyük tepki var. Sosyal medyada #HasanKılcaTutuklansın etiketiyle kısa sürede binlerde tweet atıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz - Son Dakika
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