Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz - Son Dakika
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Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

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Sürü halinde gezen başıboş sokak köpeklerinin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı Konya'nın Karatay ilçesinde duruma tepki gösteren mahalle halkı, ''Bu olaya müdahale edilmezse köpekleri biz öldüreceğiz. O köpekleri biz öldürdükten sonra hayvanseverler bize tepki göstermesin. Burada insanların gözü karardı. Çözüm bulunmazsa insanlar kendi çözümlerini hayata geçirecek'' ifadelerine yer verdi.

08.03.2025 15:12
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Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki kız çocuğu başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Yürek burkan olayın yankıları sürerken duruma tepki göstermek için toplanan mahalle halkı, yetkilileri göreve çağırdı.

"MÜDAHALE EDİLMEZSE BİZ ÖLDÜRECEĞİZ"

Köpeklere müdahale edilmediği kendi çözümlerini hayata geçireceklerini belirten vatandaşlar, "Bu olaya müdahale edilmezse köpekleri biz öldüreceğiz. O köpekleri biz öldürdükten sonra hayvanseverler bize tepki göstermesin. Burada insanların gözü karardı. Çözüm bulunmazsa insanlar kendi çözümlerini hayata geçirecek" ifadelerine yer verdi.

Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Konya Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" denildi.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.

Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

BELEDİYE BAŞKANI TOPUN AĞZINDA

Olayın ardından mahalle aralarına "besleme" istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya büyük tepki var. Sosyal medyada #HasanKılcaTutuklansın etiketiyle kısa sürede binlerde tweet atıldı.

Karatay\'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz

Karatay, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karatay'da mahalleli böyle isyan etti: Önlem alınmazsa köpekleri biz öldüreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Yılmaz:
    nerdesiniz sevecenler konuşsanizya 144 15 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    devlet kanun çıkardı hala müdahale yoy öldürmeli 100 13 Yanıtla
  • Recep Kocak:
    yemişim hayvan severleri burda can gitmiş 102 10 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Nari Güran için bütün Türkiye aylarca canlı yayın yaptı Niye RANA için haber yapılmıyor 95 9 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Belediyeye aninca ceza yazilmali ve hemen icedilik ile toplanmali basibos kopekler acilennnn 75 10 Yanıtla
  • adem1487:
    hayvanseverler kadar bizde hayvan seviyoruz. ama burda küçücük bir yavrumuz hayattan koparılmış. biraz empati kurulmalı o küçücük yavrumuz seninde yavrun olabilirdi. tepki gösteren hayvan severler alın bu hayvanları kapalı ve güvenli alanda besleyin yada sesinizi KESIN... 44 7 Yanıtla
  • sude2007:
    yerdekilere merhamet etki göktekilerde sana merhamet etsin 16 30 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Adana'da gece işe giderken sürüler halinde köpeklerin saldırısına şahsen ben uğradım vede ugruyorum beni öldürünce mi bunlar toplatilacsk 34 3 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    max konya 5 8 Yanıtla
  • k K:
    hayvan sevenler o bebeği carcalayan köpek lerle birlik uyusun. 2 2 Yanıtla
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