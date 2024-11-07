Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi? - Son Dakika
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Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

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Türkiye bugün başlayan Narin Güran davasına kilitlenirken mahkeme başkanının yönelttiği bir soru büyük dikkat çekti. Narin'in ağabeyi Enes Güran'a "Salim Güran'ın kızlarıyla ilişkiye girdin mi?" diye soran mahkeme başkanı "Hayır" yanıtını alırken yöneltilen soru bilinmeyen bir takım ilişkilerin de olabileceği yorumlarına neden oldu.

07.11.2024 13:37
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

"HOŞ OLMAYAN BİR GÖRÜNTÜ İÇİNDE OLDUĞUN SÖYLENİYOR"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından ifade sırası Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'a geldi. Güran, Mahkeme başkanının "Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor" sözlerine "Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok" karşılığını verdi.

"SALİM'İN KIZLARIYLA ARANDA SORUN VAR MI?"

Mahkeme başkanı devamında ise "Salim'in kızlarıyla aranda sorun var mı?" sorusunu yöneltti. Enes Güran bu soruya "Hayır" yanıtı verirken başkan bu kez de "Onlarla bir ilişkiye girdin mi?" dedi.

Güran bu soruya da "Hayır" yanıtını verirken, mahkeme başkanının Salim Güran'ın kızlarıyla ilişki konusunda yönelttiği soru ise bilinmeyen bir takım ilişkilerin de olabileceği yorumlarına neden oldu.

Mahkeme başkanından ağabey Enes\'e olay soru: Salim\'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

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Son Dakika 3.Sayfa Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi? - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yusuf Çarman:
    Lut kavmi kalıntıları bunlar. 69 3 Yanıtla
  • Trabzon:
    AHİRET SORULARI SORMA HAKİM OLAYLA ALAKALI SOR 5 27 Yanıtla
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