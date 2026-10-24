Mahkeme Güllü\'nün ölümünde kızına ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesini açıkladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde şarkıcı Güllü'nün (Gül Tut) pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, olayın tek görgü tanığı Sultan Nur Ulu'nun duruşmadaki yeminli ifadesine, bu ifadeyi destekleyen anlatımlara ve kriminal inceleme raporuna dayanarak sanığın annesini kasten öldürdüğü sonucuna vardı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 Ekim 2026 tarihli gerekçeli kararında, 26 Eylül 2025'te meydana gelen olayla ilgili kamera kayıtları, tanık beyanları, adli tıp raporları ve dijital materyaller birlikte değerlendirildi.

Sultan'ın ifadesine itibar edildi

Mahkeme, olay sırasında Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun evde bulunduğunu, kamera incelemelerinde olayın gerçekleştiği saatlere kadar eve başka bir kişinin giriş çıkış yaptığının tespit edilmediğini belirtti. Olay anına ilişkin doğrudan görgüye dayalı anlatımın ise Sultan Nur Ulu tarafından yapıldığı kaydedildi.

Sultan Nur Ulu, 1 Ekim 2026 tarihli duruşmada verdiği yeminli ifadesinde, odada müzik eşliğinde eğlendikleri sırada Gül Tut'un içeri geldiğini, kendisinin aynaya döndüğü esnada yaşananları görmediğini, tekrar döndüğünde ise Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüğünü anlattı.

Kararda, tanığın soruşturmanın ilk aşamalarında düşme anını görmediğine ilişkin beyanlarıyla sonraki anlatımları arasındaki çelişkinin de değerlendirildiği belirtildi. Sultan Nur Ulu'nun ilk ifadesinde gerçeği anlatmamasını korkmasına bağladığı, sanığın kendisine zarar verebileceğinden ve olayın sorumluluğunu üzerine atabileceğinden endişe ettiğini söylediği aktarıldı.

Mahkeme, Sultan Nur Ulu'nun korktuğuna ilişkin açıklamalarını destekleyen başka bir tanık beyanına da gerekçesinde yer verdi. Kervan Eminoğlu'nun soruşturma aşamasında verdiği ifadede, olaydan birkaç gün sonra Sultan Nur Ulu'nun kendisine, Tuğyan Ülkem Gülter'in olayın sorumluluğu üzerine kalırsa suçu kendisine yükleyebileceği yönünde konuştuğunu anlattığı belirtildi.

Mahkeme, Sultan Nur Ulu'nun sanığa iftira atmasını gerektirecek somut bir husumet nedeninin ortaya konulmadığını, tanığın çelişkili ifadelerine ilişkin açıklamalarının birbiriyle uyumlu olduğunu değerlendirdi. Bu gerekçelerle tanığın duruşmada verdiği yeminli beyanlarına üstünlük tanındığı ifade edildi.

Kriminal rapor da değerlendirildi

Gerekçeli kararda, olayın yaşandığı pencerenin hemen önünden alınan örneklerin incelendiği Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 10 Ekim 2025 tarihli raporuna da yer verildi. Raporda, incelenen örneklerde kayganlık sağlayıcı herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı belirtildi.

Mahkeme, söz konusu tespiti de tanığın Gül Tut'un pencereden atıldığı yönündeki beyanlarını destekleyen unsurlar arasında değerlendirdi.

Dosyada yer alan adli tıp raporlarında ise Gül Tut'un ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, çok sayıda kırık, kafa içi ve beyin kanaması ile iç organ ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Tasarlama unsurunun oluşmadığı sonucu

Mahkeme, sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açılmış olmasına rağmen, öldürme kararının ne zaman alındığının mevcut delillerle kesin olarak belirlenemediğini değerlendirdi. Suçun önceden planlandığının yalnızca varsayım ve yorumlarla kabul edilemeyeceğine işaret edilen kararda, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince tasarlama unsurunun oluşmadığı sonucuna varıldı.

Buna karşılık mahkeme, Sultan Nur Ulu'nun görgüye dayalı beyanları ve dosyadaki diğer deliller doğrultusunda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Gül Tut'u kasten öldürdüğünün sabit olduğuna hükmetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Tuğyan Ülkem Gülter'i üstsoya karşı kasten öldürme suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, dosya kapsamında takdiri indirim nedeni bulunmadığı gerekçesiyle sanık hakkında indirim hükümlerini uygulamadı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, hükme karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.