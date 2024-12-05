Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor - Son Dakika
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Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor

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Türkiye'de davaların uzun sürmesi pek çok tartışmalara neden oluyordu. Bu nedenle yaşanan mağduriyetlere karşı yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre dava süreleri kısalacak, davayı uzatan hakim ve savcı denetlenerek ceza alacak.

05.12.2024 08:54
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Yargıda yeni döneme geçiliyor. Uzun süren yargılamaların kısaltılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için hedef süre uygulaması kapsamında adımlar atılacak. Buna göre, bir davanın başlayıp karara bağlanması arasında geçen süreler kısaltılacak.

DAVAYI UZATAN HAKİM VE SAVCIYA CEZA

Şu an istinafa taşınan bir dosyanın karara bağlanma süreci 2 yılı bulurken bu süre 6 aya indirilecek. Davayı uzatan hakim ve savcı denetlenerek ceza alacak. TBMM'de açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle aile hukukuyla ilgili davaların uzun sürdüğü hepimizin malumu. Bunu daha hızlı hâle getirmeye dönük çalışmalar var. Bu konuda özellikle istinaf sürecinin hızlandırılması, uzun süren davaların sona erdirilmesiyle ilgili birtakım çalışmalarımız var. Hedef süre uygulamalarındaki sürelerin yeniden değerlendirilmesi, hedef süreye uymayan hâkim ve savcılarla ilgili teftiş mekanizmasının ve disiplin süreçlerinin daha etkin hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Hatta şunu söylüyoruz: 'İstinaf mahkemelerinde altı aydan fazla sürmesin' diyoruz. Duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini önereceğiz yargı reformu belgemizde. Bir duruşma başladığında dava sonuçlanıncaya kadar kesintisiz sürmesi lazım. Zorunlu sebep, erteleme olabilir. Özellikle son zamanlardaki yargılamaları da takip ediyorsunuz, kesintisiz, hatta gece de devam eden duruşmalar var. Ama zorunlu bir sebep varsa, örneğin bir adli tıp raporu bekleniyorsa erteleme olabilir. O sebeple özellikle aile hukukundan doğan davalarla ilgili olarak geciken adalet, adalet değildir. Her iki taraf, özellikle kadınların bu noktada mağdur olmaması açısından gerekli tedbirleri de alıyoruz"

Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor

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Son Dakika 3.Sayfa Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Halil İbrahim Tüfekçi:
    Allah kimseyi Adliyeye ve Hastaneye düşürmesin 77 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    22 senedir aklınız nerdeydi 53 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hep aynı hikaye bu kadar dava dosyası varken bu süre kısalmaz 27 0 Yanıtla
  • alkan akkoyn:
    10 yıldır süren 4 dava var hala sonuclanmadi bu nasıl dava dava açılırken bir çocuğum vardı şimdi 10 yansida 2. oğlum var 22 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    güzel buda iyi en azından rüşvet alıyorlar bir çogu 13 1 Yanıtla
  • Aa:
    Peki yargıya müdahale edenlere ceza geliyormu 9 1 Yanıtla
  • Salih can Kaya:
    2018 den beri ortalığın giderilmesi davasını çözecekler hala çözecekler 6 kişi vuruldu akrabalardan 9 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    benim alacak davam tam.8 yildir sonuclanmadi 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Tasdemir:
    Devletten alacağımız var 10 yıldır vermiyor mahkeme uzayıp gidiyor, alacaklı olduğu zamanda keşke böyle olsa... 4 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Heryerde olduğu gibi riyakatsiz bir yapı akapeye yakın olan her şey olur yeterki akapeli veya cemaatçı ol düzen bu yayınlayın lütfen 2 0 Yanıtla
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