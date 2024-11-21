Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası

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Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Tuğgeneral Bilal Çokay 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

21.11.2024 16:45  Güncelleme: 17:06
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Makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Tuğgeneral Bilal Çokay'a 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPAN TUĞGENERALE 11 YIL HAPİS CEZASI

Diyarbakır 16'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olduğu dönem Suriye'den Türkiye'ye makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında yargılama süreci sona erdi. Mahkeme, soruşturma kapsamında rütbesi geri alınan Çokay'ı 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

İddiaların ortaya çıkmasının ardından Ankara'da gözaltına alınan Çokay daha sonra emekliye sevk edilmişti. Çokay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki mahkeme kararıyla 28 Haziran 2024 tarihinde tutuklanmıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

MSB kaynakları Ekim ayındaki haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı vermişti: "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır."

ASTSUBAY VE UZMAN ÇAVUŞLARIN İFADESİ ÇOKAY'I YAKMIŞTI

Çokay, daha önce tutuklanan biri astsubay iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ve elde edilen yazışmalar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2 yıldır aynı yöntemle insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve sözleşmeleri feshedilen astsubay ve uzman çavuşlar yasa dışı elde ettikleri para ile gazino ve oto galeri açtıkları tespit edilmiş, tutuklanan astsubayda ise 600 bin dolar (19,6 milyon lira) para ele geçirilmişti.

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası

Tuğgeneral, 3-sayfa, Türkiye, Suriye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgenerale 11 yıl hapis cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Mert kursun :
    bu sahısın 1 ayda aldıgı maaşa ben belki bir yıl çalışıyorum sorsan vatan millet sakarya ataturkün askeriyiz ama paraya doymuyor 34 5 Yanıtla
  • İsmail Bayrak:
    yazıklar olsun… 16 0 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    Bu Tür suçlar mali yönden araştırılması gerek servet kazanıp yatıp çıkanlar var 7 0 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Açmı kalmış ? ulan donuna kadar devlet veriyo daha neyin peşindesin.... 1 0 Yanıtla
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