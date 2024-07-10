Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Yeşilyurt merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak rapor etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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