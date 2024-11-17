Malatya'da devrilen tırın altında kalan 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir TIR devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü TIR'ın altında kaldı.
Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışma yaptı. Tırın altından çıkarılan polislerden biri şehit oldu. 1 polis ise yaralı olarak kurtarıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı - Son Dakika
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