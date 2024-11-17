Malatya\'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

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Malatya'da devrilen tırın altında kalan 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

TRAFİK POLİSLERİ SAMAN YÜKLÜ TIRIN ALTINDA KALDI

Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir TIR devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü TIR'ın altında kaldı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışma yaptı. Tırın altından çıkarılan polislerden biri şehit oldu. 1 polis ise yaralı olarak kurtarıldı.