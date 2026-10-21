Malatya'da trambüsün arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya'da trambüsün arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Malatya'da sabah saatlerinde Elazığ istikametine seyreden trambüs, aynı yönde ilerleyen Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da trambüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Elazığ kara yolunda, Büyükşehir Belediyesi arkasındaki tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden 44 AG 017 plakalı trambüs, aynı yönde ilerleyen 02 KU 208 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?