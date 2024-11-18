Malatya\'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Sabri İnce:

"Sebeb bilinmiyor " mu ? Bina çürük ve hasarlı olması yetmiyormu ,yıkım da görevli ekip binanın konumuna göre pozisyon alıp yıkım yapmalı ki ,böyle olumsuzluklar yaşanmasın. .. Umarım operatör sağ sağlim kurtarılır ,geçmiş olsun.