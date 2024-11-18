Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da yıkım esnasında göçük! Kepçe operatörü enkaz altında kaldı - Son Dakika
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