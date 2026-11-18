Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyreden M.D. yönetimindeki 06 BCJ 034 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen S.Ö. idaresindeki S PQ 44 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.