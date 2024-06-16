Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Malatya\'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın saat 20.24'te kaydettiği sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

16.06.2024 20:30
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken olumsuz bir gelişme bildirilmedi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Saat 20.24'te medyana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin derinliği, AFAD verilerine göre 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından deprem sonrası bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Malatya - Akçadağ İlçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir durum olmamakla birlikte ekiplerimiz teyakkuz halinde beklemektedir."

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ufuk Cıcık: Malatya' dayım baya salladı rabbim beterinden korusun 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser: geçmiş olsun Malatya 9 0 Yanıtla
  • Mustafa Ertuğrull: gecmis olsun 6 1 Yanıtla
  • Yunus KANAT: Geçmiş Olsun Malatyam ?? 5 0 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya: Allah beterinden korusun. 5 0 Yanıtla
  • EO C: Rabbim beterinden korusun... 4 0 Yanıtla

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