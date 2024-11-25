Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

25.11.2024 20:26  Güncelleme: 20:35
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.6 büyüklüğün bir deprem gerçekleşti.

Saat 20:20'de meydana gelen sarsıntı yerin 9.75 kilometre derinliğinde oluştu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini de 5.4 kilometre olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA DERHAL BAŞLANDI

Depremin ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen veçevre illerdende hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya\'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    Allahım bu milleti 4,6 ile korkutamazsın. İşine bak, amin 1 73 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Arkadaşlar kızmayın ama bence Allah hüteala Müslüman değil. Neden derseniz Müslüman olsaydı bu depremler amerikada rusyada olurdu ama hep bizi buluyor. Bence allahım Müslüman değil. 2 37 Yanıtla
  • Yns:
    Ferhat eser imansızı korkudan gözlerinin fırlayacagı gün gelmeden önce tövbe et kendine gel 30 2 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    büyükleri olmasın da buna şükür Allah 6 şubatı bidaha yaşatmasın.. 27 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçmiş olsun Malatya alıştı Artık Korkmaz 10 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah'tan Korkun Yokmu Ferhat Eser şahsı 14 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Ferhat beyin özürlümüsün 14 0 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    Adıyaman'da da iyi hissedildi... 8 1 Yanıtla
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