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Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar - Son Dakika
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Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı, kentte bir televizyonun canlı yayınında kameralara yansıdı.

26.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:39
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün saat 16.04'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.2'lik deprem Gaziantep, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Depreme, Malatya Vuslat Televizyonu'nda "Cumanın Bereketi" programının sunuculuğunu yapan Mehmet Refik Metin ve konuğu Din Görevlisi Mehmet Menteş program çekiminde yakalandı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Deprem anında konuğun ve program yapımcısının panik anı görülürken sallanan dekor ve avizeler kameraya yansıdı.

Malatya\'yı sallayan 5.2\'lik depreme canlı yayında yakalandılar
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: nefis ve ölüm korkusu böyle bişey işte ayda bir okuduğun duaları saniyeler içinde su gibi bir çırpıda okuyuverirsin rabbim merhametiyle muamele eylesin ülkemizi depremden korusun Yanıtla 0 9

Malatya, Deprem, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar - Son Dakika
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