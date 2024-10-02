Malezya'da dev timsah, ağını kurmaya çalışan balıkçıyı öldürdü - Son Dakika
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Malezya'da dev timsah, ağını kurmaya çalışan balıkçıyı öldürdü

Malezya\'da dev timsah, ağını kurmaya çalışan balıkçıyı öldürdü

Malezya'da trajik bir olay yaşandı: 50 yaşındaki balıkçı Ridwan Nawir, nehirde ağ kurarken timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, Nawir'in parçalanmış cesetini nehirden çıkardı. Bu olay, timsahların yaşadığı bölgelerde insan-yaban hayatı çatışmasının tehlikelerini gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür alanlarda yaşayan veya çalışanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Olay, doğal yaşam alanlarında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha vurguladı.

02.10.2024 14:05
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Malezya'nın Sabah Eyaleti'nde üzücü bir olay yaşandı. 50 yaşındaki balıkçı Ridwan Nawir, nehirde ağ kurarken bir timsahın saldırısına uğradı.

Olay 30 Eylül sabahı gerçekleşti. Görgü tanıkları, Nawir'in timsah tarafından suya çekildiğini gördü. İtfaiye şefi Mohammad Omarbatha, timsahın kurbanı ağzında tutarak bir süre su yüzeyinde yüzdüğünü, sonra dibe daldığını anlattı.

Arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Ancak gece olunca çalışmalara ara verildi. Ertesi sabah yeniden başlayan aramalar sonucunda, Nawir'in parçalanmış bedeni bulundu. Maalesef cesedin bazı kısımları eksikti.

Bu olay, timsahların yaşadığı bölgelerde insan-yaban hayatı çatışmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Yetkililer, bu tür alanlarda yaşayan veya çalışan insanları çok dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Benzer olaylar dünyanın başka yerlerinde de yaşanıyor. Örneğin Avustralya'da, geçmişte bir kadın arkadaşının gözü önünde timsah saldırısına uğramıştı.

Bu tür trajik olaylar, doğal yaşam alanlarına saygı göstermenin ve güvenlik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Yaban hayatı ile iç içe yaşarken her zaman tetikte olmak gerekiyor.

Malezya'da dev timsah, ağını kurmaya çalışan balıkçıyı öldürdü
Malezya'da dev timsah, ağını kurmaya çalışan balıkçıyı öldürdü

Malezya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malezya'da dev timsah, ağını kurmaya çalışan balıkçıyı öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sudem meliss:
    Ava giden avlanır 4 10 Yanıtla
  • krall 55:
    ekmek timsahin ağzinda 5 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Timsah kim dedi tehlikesiz diye ki 3 1 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Bazen av olursun bazen avci 2 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    geewksiz haber 2 1 Yanıtla
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