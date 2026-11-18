Maltepe'de bir inşaat alanının bitişiğinde bulunan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana gelirken, bir otomobil ve yola bağlı aydınlatma direği de inşaat alanına devrildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir inşaat alanının bitişiğindeki yol, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle kaldırım, yol üzerinde bulunan bir otomobil ve bir aydınlatma direği de inşaat alanının içine devrildi. Öte yandan iki araç da kaldırımın çöken kısmında asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, devrilen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Zabıta ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak sokak trafiğe kapatıldı.