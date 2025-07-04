İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 11 katlı binanın bir kısmı, yıkım sırasında aniden çöktü.
Çökme sonucu binadan kopan beton ve moloz parçaları caddeye dökülerek, araç ve yaya trafiğini engelledi. Çökme sırasında yoldan kimsenin geçmemesi sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlendi.
Zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yola saçılan molozları temizlemek için çalışma başlatılırken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Maltepe'de faciadan dönüldü: 11 katlı bina yıkım sırasında çöktü - Son Dakika
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