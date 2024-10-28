Mamada alkol skandalı: 20 günlük bebeğin cenazesinde kahreden anlar

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NE OLMUŞTU?

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti. Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti. KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı. Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ilk duruşmaları görülen hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A. için mahkeme heyeti, 3 gün ek gözaltı süresi vermişti.