Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir Sındırgı'da dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dikkatler bölgeye çevrildi. Uzmanlar özellikle, Balıkesir'e komşu il Manisa'daki tehlikeye dikkat çekti.
Uzmanların uyarılarının ardından korkulan oldu. Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 21.32'deki sarsıntının derinliğinin 13.18 kilometre olduğunu açıkladı.
