Manisa Şehzadeler\'de ikamette 42 bin 534 sentetik hap bulundu, O.U. tutuklandı

Manisa Şehzadeler'de ikamette 42 bin 534 sentetik hap bulundu, O.U. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerinin O.U.'nun ikamet adresinde bugün yaptığı aramada 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayın şüphelisi O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, O.U. isimli şahsın ikamet adresinde arama yapıldı. Bugün gerçekleştirilen aramada 42 bin 534 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli O.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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