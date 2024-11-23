'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama - Son Dakika
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'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama

\'Manisa\'ya Çin sokağı\' iddiası: Belediye başkanından açıklama

Çin otomobil firması BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikaya ilişkin açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ''İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum. Ben mimarım ve tam da çözüme ulaşabilecek mesleğe sahibim'' ifadelerini kullandı.

23.11.2024 09:39
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Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, geçtiğimiz temmuz ayında sözleşme imzalanmış, yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başlamıştı. Fabrikanın 20 bin kişiye istihdam sağlayacağı da belirtilirken; 2500 Çinli ailenin de Manisa'ya yerleşeceği ifade ediliyor.

"ÇİN SOKAĞI DAHİL YENİ BİR YAŞAM ALANI KURACAĞIZ"

BYD'nin yatırımına ilişkin Egedesonsöz'e açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum. Ben mimarım ve tam da çözüme ulaşabilecek mesleğe sahibim" ifadelerini kullandı.

"BİR TANE DAHA VESTEL GELİYOR"

Zeyrek ayrıca "BYD'nin parasını Manisa'da tutmam lazım benim. Aslında bir tane daha Vestel geliyor Manisa'ya. Yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağı alandan bahsediyoruz. Burada onunla birlikte yan sanayiler gelmeye başlıyor. Yeni OSB bölgelerine yönlendiriyorum gelen sanayicileri. Soma, Kırkağaç gelişsin diye.

Bununla ilgili bir lojistik merkezi kurmaya çalışıyoruz. Alsancak Limanı da artık limitlerini doldurdu. Biz Soma üzerinden Aliağa ve Çandarlı limanlarına inmeyi düşünüyoruz. TCDD'den bir tane rayla birlikte yeni lojistik merkezine şehri yaymamız gerekiyor bizim" diye konuştu.

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Son Dakika 3.Sayfa 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama - Son Dakika

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