Mansur Yavaş\'ın yeni basın danışmanı belli oldu

3.Sayfa

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin görevinden istifa etmesiyle boşalan koltuğa oturacak isim belli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın uzun süre danışmanlığını yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin görevinden istifa etmişti.

Medyaradar'dan Cezmi Sayılgan'ın haberine göre, Haziran 2024'te görevinden istifa eden Volkan Gültekin'in yerine gelen isim belli oldu.

TV100'de sunucu-editör olarak görev yapan Betül Ersöz Araz, Mansur Yavaş'ın yeni basın danışmanı oldu.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyonve Sinema Bölümü mezunu olan Betül Ersöz Araz, 2013 yılında Halk TV'de siyaset ve parlamento muhabirliği ile medyaya adım attı. 2 yıl önce Halk TV'den TV100'e sunucu editör olarak transfer olan Ersöz 2017 yılında Burak Araz ile dünya evine girmişti.