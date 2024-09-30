Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki metro istasyonlarında yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı. Videoda, kimliği tespit edilemeyen kişilerin, çalışmakta olan yürüyen merdivenlerin acil durdurma düğmesine basarak sistemi devre dışı bıraktıkları anlar yer aldı.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı; "Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız.

Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız.

Asansör ve yürüyen merdivenlerde herhangi bir arıza oluşması durumunda 0534 010 19 17 numaralı arıza hattını ya da Başkent 153'ü arayarak bize ulaşabilirsiniz."