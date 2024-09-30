Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı - Son Dakika
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Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

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Başkent Ankara'da çalışmakta olan yürüyen merdiven ve asansörlerin acil durdurma düğmesine basarak kasıtlı bir şekilde sistemi devre dışı bırakan kişilerin görüntülerini paylaşan ABB Başkanı Mansur Yavaş vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yavaş merdiven ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını da duyurdu.

30.09.2024 07:59
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentteki metro istasyonlarında yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı. Videoda, kimliği tespit edilemeyen kişilerin, çalışmakta olan yürüyen merdivenlerin acil durdurma düğmesine basarak sistemi devre dışı bıraktıkları anlar yer aldı.

VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı; "Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız.

Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız.

Asansör ve yürüyen merdivenlerde herhangi bir arıza oluşması durumunda 0534 010 19 17 numaralı arıza hattını ya da Başkent 153'ü arayarak bize ulaşabilirsiniz."

Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı
Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Mehmet Cosar:
    Ankarayi köy yapti yollar berbat yollar 125 328 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepenin elemanları net 301 128 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHİL HALK PARTİSİ VE DEMLİKÇİLERİN PROVAKASYONUDA OLABİLİR 112 290 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    İBB EKREMDE AYNISI DEDİ MEGER İBB PARALI ADAMLARI CHP GENŞLİK ÜYELERİ ÇIKTI AŞGI YAĞIYORLAR İŞ YOK REKLAM ÇOK 1 CM METRO YAPMAMIŞSIN İŞ OLSUN TORBA DOLSUN DİYE KONUŞUYORSUN. BENCE HİÇ YASAL İŞLEM YAPMIYACAK CHP ÜYESİ ÇIKAR DİYE 115 249 Yanıtla
  • McA !:
    AKP nin hazımsız ve ac gözlülüğü ülke yi ne hallere getirdi. Admin yorumlarımı muhalefet içerdiği için yayınlamiyorsun bu sefer ekran görüntüsü aldım şikayet üstüne şikayet oluşturacağım 204 71 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Çalışmayan sistemin kendi işçileri. Bak kasıtlı bozuyorlar diyecekler SADECE ALGI. NİYE METROLARDA O KADAR GÜVENLİK VAR NEDEN SALLIYOR. BAŞKAN BELLİ 71 161 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu halk kafayı yemiş iyice. 3-5 liraya yaptıkları ayakçılıklara bakın.. 175 18 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    İktidar yandaşları yalakalığınızın sonu gelmeyecek mi artık.. Sizin cebinizi doldurup doldurup sokağa salıyorlar asıl sokak hayvanlarını toplamak yerine sizi toplayıp aşılamak lazım daha fazla kudurmayın diye. 134 47 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    ya anlayamıyorum böyle yapmakla ne oluyor neyin peşindesiniz. 114 9 Yanıtla
  • RagnarLothbrok:
    Ooooooo..... çok varmış ki çocuklarıda geziyor piyasada. 59 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mansur Yavaş sabotaj görüntülerini paylaşıp, vatandaşları uyardı - Son Dakika
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