Mardin'de damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mardin'de damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi

Haberin Videosunu İzleyin
Mardin\'de damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi
14.09.2025 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mardin\'de damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi
Haber Videosu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen bir aşiret düğününde takı merasimi adeta gövde gösterisine dönüştü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen bir aşiret düğününde sıra dışı bir takı töreni yaşandı.

200 TL'LİK BANKNOTLARDAN YELEK YAPTILAR

Düğün salonuna getirilen bir valizin açılmasıyla içinden banknotlarla kaplı kumaşlar çıktı. 200 TL'lik banknotlarla hazırlanan bu özel bir yelek, damadın üzerine özenle giydirildi.

GELİN VE DAMAT ADETA PARAYA BOĞULDU

Sadece damat değil, gelin de banknotlarla kaplanarak adeta 'paraya boğuldu'. Takı merasiminde paranın dışında geline 2 kilo 100 gram altın da takıldı.

O ANLAR KAMERADA

Düğüne katılan davetliler, ilginç anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören ve deyim yerindeyse gündeme oturan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazıları yansıtılan zenginliği takdir ederken, bazıları ise sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal Medya, Kızıltepe, 3-sayfa, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

16:37
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor
Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
15:47
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
15:38
Kurultay davasında kritik gün yarın CHP’yi neler bekliyor
Kurultay davasında kritik gün yarın! CHP'yi neler bekliyor?
15:33
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 17:22:00. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.