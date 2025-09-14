Mardin\'de damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen bir aşiret düğününde sıra dışı bir takı töreni yaşandı.
Düğün salonuna getirilen bir valizin açılmasıyla içinden banknotlarla kaplı kumaşlar çıktı. 200 TL'lik banknotlarla hazırlanan bu özel bir yelek, damadın üzerine özenle giydirildi.
Sadece damat değil, gelin de banknotlarla kaplanarak adeta 'paraya boğuldu'. Takı merasiminde paranın dışında geline 2 kilo 100 gram altın da takıldı.
Düğüne katılan davetliler, ilginç anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören ve deyim yerindeyse gündeme oturan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazıları yansıtılan zenginliği takdir ederken, bazıları ise sert eleştirilerde bulundu.
