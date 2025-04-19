Mardin\'de dili boğazına kaçan öğrenciye müdür yardımcısı kurtardı

kenan özkaya:

Bu tür vakalarda dili dışarı çıkarmak için elle veya kaşık sapı ile müdahale edilmemelidir. Hemen baş geri ve çene yukarı kaldırılmalıdır. Kişi nefes alıyor ve bilinci açıksa sıkıntı yoktur ama iki üç dakika baygın bir şekildeyse hemen 112 aranmalı gelene kadar yan yatırılıp cenin pozisyonunda baş geri, çene yukarıda beklenmelidir.