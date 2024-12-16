Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Adana'da çekildiği öğrenilen görüntüde bir vatandaşın yanındagetirdiği atı, marketin kapısına bağlayarak içeride alışveriş yaptığı görüldü.
Marketin girişinde atı görenler ise gözlerine inanamadı. O anlara çok sayıda kullanıcıdan yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bunu da gördük" yorumunu yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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