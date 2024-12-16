Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı

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Adana'da bir vatandaş, atını marketin kapısına bağlayarak alışveriş yaptı. Başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

16.12.2024 15:10
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Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Adana'da çekildiği öğrenilen görüntüde bir vatandaşın yanındagetirdiği atı, marketin kapısına bağlayarak içeride alışveriş yaptığı görüldü.

"BUNU GÖRDÜK" YORUMLARI YAPILDI

Marketin girişinde atı görenler ise gözlerine inanamadı. O anlara çok sayıda kullanıcıdan yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bunu da gördük" yorumunu yaptı.

Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı

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Son Dakika 3.Sayfa Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet emin Bakan:
    Böyle saçma haberler yayınlayarak ne kazanıyorsunuz? 0 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    park yeri güzel olmus 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marketin kapısına bağlanan atı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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