Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar

Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir markete ait etlerin şirketin müşteri aracıyla taşındığı görüntüler infial yarattı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda vatandaş, kamu sağlığını alenen tehdit eden bu olayla ilgili yetkililere çağrıda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, marketle ilgili denetim başlattı.

12.02.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir marketin müşterilerine sattığı kırmızı etleri servis aracında taşıdığına yönelik görüntüler kısa sürede büyük infiale neden oldu.

KAMU SAĞLIĞINI ALENEN TEHDİT EDİYOR

Gıda Dedektifi tarafından servis edilen fotoğraflarda etlerin müşteri servis aracına kamu sağlığını alenen tehdit edecek şekilde gelişi güzel fırlatıldığı görüldü.

BAKANLIK MARKETLE İLGİLİ DENETİM BAŞLATTI

Görüntüleri paylaşan çok sayıda vatandaş yetkililere konuyla ilgili harekete geçme çağrısı yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söz konusu marketle ilgili denetim başlattığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3-sayfa, Çankaya, Ankara, Gündem, Sağlık, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • zurnaci samo Oner:
    akp varken bu tür şeyler normal 45 39 Yanıtla
  • Çelikk:
    Derhal Mühürlensin İnsanın hayatı bu kadar ucuz mu 57 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Vah zavallı yunus market, düştüğün hallere bak, ama müstehaksın , içki satmaya başladın, daha başına neler gelecek, iyi izle 32 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunların ifşa edilmesi gerekmezmi marketin sahibi ve şubeleri ifşa edilsin devlet buna müsaade etsin daha sonra tüm şubeleri indirimsiz 3 ay kapatılsın sorumlular tutuklansın 22 3 Yanıtla
  • Halil ASLAN:
    ihbardir. aynı market ankara mamak natoyolu subeside ekmekleri tavuk kazalarında taşıyor o pis depolarda beklemiş kasalarda hiçbir poşet kullanmadan direk temas kullaniyor 18 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bunun gibi bir çok işyeri var bu ve bu benzeri taşıyan çok var..denetim yapılmıyor yada denetim sızdırılmaktadır.. 15 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    hepsi böyle bu göründüğü için insanlara nadir geliyor,hijyen da hindistan daha iyi bizden 14 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    yuh ya millet et alamiyor olan etleride bu sekilde insana yediriyorlar Allah sizi bildigi gibi yapsin 14 0 Yanıtla
  • Apo Kara:
    Ekp sağolsun 4 7 Yanıtla
  • Adnan Gül:
    Yunus market yazıklar olsun 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
13:19 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.