Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir marketin müşterilerine sattığı kırmızı etleri servis aracında taşıdığına yönelik görüntüler kısa sürede büyük infiale neden oldu.
Gıda Dedektifi tarafından servis edilen fotoğraflarda etlerin müşteri servis aracına kamu sağlığını alenen tehdit edecek şekilde gelişi güzel fırlatıldığı görüldü.
Görüntüleri paylaşan çok sayıda vatandaş yetkililere konuyla ilgili harekete geçme çağrısı yaparken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söz konusu marketle ilgili denetim başlattığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Markette satılan etleri müşteri servisinde taşıdılar - Son Dakika
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