Marmara Denizi\'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü

Marmara Denizi'nde batan 69 metrelik Batuhan A. gemisinin 6 kişilik mürettebatı için yapılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kargo gemisinin battığı yer sonar cihazlarıyla tespit edildi. 51 metre derinlikte bulunan kargo gemisinin ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisi battı. Gemideki 6 kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay sonrası bölgeye sahil güvenlik botları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken helikopterlerin ise hava muhalefeti sebebiyle kalkış yapamadığı öğrenildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu." dedi.
Kargo gemisinin battığı yer tespit edildi. Batan geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 51 metre derinliğindeki denizin tabanında batan gemiye ait olduğu belirlenen gemi enkazı sonar cihazı ile görüntülendi.
Kayıp mürettabat için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca İstanbul'dan gelen Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun ve Kocaeli'nden gelen mayın arama gemisi de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olayın ilk anından itibaren Mudanya'daki kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.
Batan gemideki mürettebatın isimleri de belli oldu. Gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir.
Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! İşte su altındaki ilk görüntüsü - Son Dakika
Bir erkek seyirci, Prof. Dr. Karataş'a eşiyle problem yaşadığını ifade ederek 'Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?' sorusunu yöneltti. Karataş'ın tepkisi ve sunucunun müdahalesi ise dikkat çekti.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?