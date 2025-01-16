Marmaray'a 'ışınlanarak' giriş yaptı - Son Dakika
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Marmaray'a 'ışınlanarak' giriş yaptı

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İstanbul'da Marmaray'a binmek isteyen bir gencin trene adeta "uçarak" giriş yaptığı anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem yarattı.

16.01.2025 16:27
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İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı Marmaray'ın bir istasyonunda yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

VAGONA 'IŞINLANARAK' GİRDİ

Genç bir yolcunun trenin kapıları kapanmak üzereyken hızla koşarak ve adeta "ışınlanarak" vagona bindiği görüldü.

KAMERAYA YANSIDI

Yolcuların korku ve şaşkınlık dolu bakışları arasında meydana gelen olay, o sırada vagonda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Genç yolcunun kim olduğu ve neden trene atladığı ise belirlenemedi.

Marmaray\'a \'ışınlanarak\' giriş yaptı

İstanbul, Marmaray, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'a 'ışınlanarak' giriş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Ahmet Şentürk:
    genç takipçi kasmak için yapmış diğeri de kamerayı açmış onu çekmiş bundan başka haber mi bulamadınız 229 6 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    tiktok kapatılsın 4 0
  • Yuvasız kuşlar:
    bu son dakika admini 15 yasinda galiba haberlere bak 126 4 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kurgu 102 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat eser bjk maçına yetişmeye çalışırken :)) 53 5 Yanıtla
    VillaUmut:
    Aynen Aslantepe metrosundaki balık istifinden ziyade en azından uçacak yeri var insanların :) 0 0
  • Apo Kara:
    memleketin geldiği noktaya bakın daha yazacak söz bulamıyorum 39 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Aptallar 36 1 Yanıtla
  • Ali AKAYGÜN:
    güzel uçuş 34 3 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BASKA ULKEDE YASAMAM) 26 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Marmaray'a 'ışınlanarak' giriş yaptı - Son Dakika
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