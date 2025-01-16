İstanbul'da her gün binlerce kişinin kullandığı Marmaray'ın bir istasyonunda yaşanan anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Genç bir yolcunun trenin kapıları kapanmak üzereyken hızla koşarak ve adeta "ışınlanarak" vagona bindiği görüldü.
Yolcuların korku ve şaşkınlık dolu bakışları arasında meydana gelen olay, o sırada vagonda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Genç yolcunun kim olduğu ve neden trene atladığı ise belirlenemedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaray'a 'ışınlanarak' giriş yaptı - Son Dakika
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