Marmaray'da bir şehir magandası! Rahatlığı yetmedi bir de tehditler savurdu - Son Dakika
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Marmaray'da bir şehir magandası! Rahatlığı yetmedi bir de tehditler savurdu

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İstanbul Marmaray'da terliklerini çıkarıp 3 kişinin oturacağı koltuklara yatan ve çıplak ayaklarını da vagon kolonuna dayayan bir şahıs seyahat eden yolcular kadar görüntüleri izleyenleri de isyan ettirdi. Bununla da kalmayan şehir magandası görüntüleri paylaşan hesaplara da sesli mesaj göndererek tehditte bulundu.

11.09.2024 11:06
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Dün İstanbul Marmaray'da seyahat eden bir kişi terliklerin çıkardı, üç kişilik oturacağı koltuklara yattı, valizini de yastık yaptı. Çıplak ayaklarını da vagon kolonuna dayayan şahıs, diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırmadan yolcuğa devam etti.

"GÜVENLİKLER MÜDAHALE ETMEDİ"

"Pes" dedirten görüntü sosyal medyada hızla yayıldı.Yolcular,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Marmaray'daki güvenlik görevlilerin söz konusu kişiye müdahale etmemesine tepki gösterdi.

"İYİ OLMAZ HA, ÇABUK SİL FOTOĞRAFI"

Fotoğrafın yayınladığın hesaplara ses kaydı gönderen şahıs, "Dostum fotoğrafın kendisi benim. Marmaray'da çekilmiş. İstanbul Gebze'den geliyordum. Yorgunum, uzanmışım. Çabuk silsene bunu. İyi olmaz ha, çabuk sil" ifadelerini kullanarak tehditte bulundu.

Marmaray\'da bir şehir magandası! Rahatlığı yetmedi bir de tehditler savurdu

İstanbul, Marmaray, 3-sayfa, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'da bir şehir magandası! Rahatlığı yetmedi bir de tehditler savurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Çelikk: Kroo Başka İstanbul yok 143 0 Yanıtla
  • Türk Ak: Malum memleketten bunlar işte 110 5 Yanıtla
  • Sezo runay: Gelde bunu dövme sonra nye adama vuruyorsun oluyor 98 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Ah bana denk gelecek bu gundi 44 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: adabı muaserete harika bir ornek 35 0 Yanıtla
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