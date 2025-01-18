Marmaray durağında intihar girişimi: 16 yaşındaki çocuk raylara atladı - Son Dakika
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Marmaray durağında intihar girişimi: 16 yaşındaki çocuk raylara atladı

İstanbul Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında 16 yaşında bir çocuk trenin önüne atladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen çocuk,mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Olay, durağın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

18.01.2025 19:53
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İstanbul'da Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında 16 yaşında bir çocuk trenin önüne atladı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki O.A. durağa yaklaşan önüne atlayarak intihar etmek isteyen çocuk, şans eseri rayların arasına düşen çocuk mucize eseri hayatta kaldı.

BURNU BİLE KANAMADI

16 yaşındaki çocuğun raylara atladığını gören güvenlikler görevlilerin haber vermesi sonucunda rayların orta kısmından ulaşılarak genç kurtarıldı. Olay sonrası intihar girişiminde bulunan O.A. psikolojik tedavi için Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar ise durağın güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray durağında intihar girişimi: 16 yaşındaki çocuk raylara atladı - Son Dakika

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