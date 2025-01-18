İstanbul'da Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında 16 yaşında bir çocuk trenin önüne atladı.
Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki O.A. durağa yaklaşan önüne atlayarak intihar etmek isteyen çocuk, şans eseri rayların arasına düşen çocuk mucize eseri hayatta kaldı.
16 yaşındaki çocuğun raylara atladığını gören güvenlikler görevlilerin haber vermesi sonucunda rayların orta kısmından ulaşılarak genç kurtarıldı. Olay sonrası intihar girişiminde bulunan O.A. psikolojik tedavi için Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
O anlar ise durağın güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaray durağında intihar girişimi: 16 yaşındaki çocuk raylara atladı - Son Dakika
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