Marmaray Treninde Çıkan Kavga Cep Telefonuna Yansıdı

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Marmaray'da çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına dönerken, yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bugün Marmaray Sirkeci Durağı'nda trenin içinde vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TRENİN İÇİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.