Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, tepkilerin odağındaki Sinpaş'ın inşaatını denetledi. Zabıta ekipleriyle inşaata gelen Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır." ifadelerini kullandı.

30.05.2024 18:47  Güncelleme: 19:25
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İnşaat yasağına rağmen inşaat çalışmalarının devam ettiği yönünde çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına denetimde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak." dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı

BELEDİYE BAŞKANINDAN LÜKS OTEL İNŞAATINA BASKIN

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, inşaat yasağına rağmen çalışmaların devam ettiğine yönelik çıkan haberler üzerine Sinpaş inşaatına baskın denetimde bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı

"ŞU AN İTİBARIYLA İNŞAAT FAALİYETİ BİTTİ"

Zabıta ekipleriyle birlikte inşaata giden Başkan Ünlü, inşaatın tüm alanlarında incelemeler gerçekleştirdi. İnşaatta kaçak olarak yapılan çalışmaların durdurulması talimatını veren Başkan Ünlü, zabıta ekiplerinin 7/24 bölgede kalacağını da söyledi. İnşaat yetkilileri ile görüşen Başkan Ünlü, "Şu an itibarıyla inşaat faaliyeti bitti. Arkadaşlar gerekli işlemleri yapacak, inşaat duracak. Bu son uyarımızdır." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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