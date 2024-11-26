Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, MasterChef'te de gündem oldu. Yarışmacılardan Beyza, 2 yıl evli kaldığını itiraf ederek, yaşadığı şiddeti anlatırken, bu sebeple yüzünde izler oluştuğunu daaçıkladı. Yarışmacının bu itirafı, hem şaşkınlık hem de derin üzüntü yarattı.
Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, eski eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu açıklama, izleyenleri bir kez daha derinden etkiledi. Konuşmakta zorlanan Beyza "2 sene önce bir evlilik geçirdim ve şiddete maruz kaldım. Ben kadınları çok iyi anlıyorum ve örnek olarak buraya geldim" diyerek hiçbir kadının yalnız olmadığını ve güçsüz olmadığını söyledi.
Kadınlara seslenen Beyza "Hiç vazgeçmeyin hiçbir şey sizden değerli değil" dedi. Beyza ayrıca yüzünde evliliğinde gördüğü şiddet yüzünden izler olduğunu söyleyerek "Yandığım gün üzülmedim çünkü alıştım" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › MasterChef Beyza'dan evlilik itirafı herkesi ağlattı - Son Dakika
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