MasterChef Beyza'dan evlilik itirafı herkesi ağlattı - Son Dakika
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MasterChef Beyza'dan evlilik itirafı herkesi ağlattı

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Bu sezon MasterChef yarışmasında parlayan yarışmacılardan biri olan Beyza, yüzüne yağ gelmesi sonucu büyük bir acı yaşamıştı. 23 yaşındaki MasterChef yarışmacısı son programda daha önce evlendiğini ve bu evlilikte şiddet gördüğünü itiraf etti.

26.11.2024 08:59  Güncelleme: 09:16
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Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, MasterChef'te de gündem oldu. Yarışmacılardan Beyza, 2 yıl evli kaldığını itiraf ederek, yaşadığı şiddeti anlatırken, bu sebeple yüzünde izler oluştuğunu daaçıkladı. Yarışmacının bu itirafı, hem şaşkınlık hem de derin üzüntü yarattı.

MASTERCHEF BEYZA NE ZAMAN EVLENDİ?

Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, eski eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu açıklama, izleyenleri bir kez daha derinden etkiledi. Konuşmakta zorlanan Beyza "2 sene önce bir evlilik geçirdim ve şiddete maruz kaldım. Ben kadınları çok iyi anlıyorum ve örnek olarak buraya geldim" diyerek hiçbir kadının yalnız olmadığını ve güçsüz olmadığını söyledi.

KADINLARA SESLENDİ

Kadınlara seslenen Beyza "Hiç vazgeçmeyin hiçbir şey sizden değerli değil" dedi. Beyza ayrıca yüzünde evliliğinde gördüğü şiddet yüzünden izler olduğunu söyleyerek "Yandığım gün üzülmedim çünkü alıştım" dedi.

MasterChef Beyza\'dan evlilik itirafı herkesi ağlattı

Televizyon, MasterChef, Evlilik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MasterChef Beyza'dan evlilik itirafı herkesi ağlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat denizli:
    Bep reklam hala acunu izleyen varmı 25 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    REYTİNG VE ÜNLÜ OLMA ÇABASI BU KADININ YAPTIKLARI. 11 1 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    yüzüne yağ gelmesi de hikâye reyting uğruna ne yapacaklarını bilmiyorlar milleti ekranda aptal yerine koyuyorlar resmen 2 1 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Macunun bir projesi daha 0 0 Yanıtla
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