MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu - Son Dakika
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3.Sayfa

MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu

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MasterChef Türkiye'de ilk ceket giyen isim Beyza oldu. Kuliste ise Beyza'nın yalnız oturup, arkadaşlar tarafından tebrik edilmemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

18.12.2024 07:23  Güncelleme: 08:57
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MasterChef Türkiye'de finale yaklaştıkça heyecan katlanarak artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada ilk ceket giyen yarışmacı belli oldu. Yarışmanın popüler isimlerinden Beyza, diğer yarışmacılardan daha iyi tabak çıkararak ilk 6'ya girdi. Böylece MasterChef 2024'ün ilk ceket alan yarışmacısı Beyza oldu.

YALNIZ BIRAKILMASI TEPKİ ÇEKTİ

İlk ceketi giyen isim olan Beyza'yı kuliste arkadaşlarının tebrik etmemesi gündem oldu. O anlara sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle kadın yarışmacıların Beyza'nın yanına gitmemesi dikkat çekti. Beyza'nın yalnız bırakılmasıyla ilgili "Şampiyon olacak kişi rakibini tebrik etmeyi öğrenmeli", "Beyza kazandığına bile sevinemedi", "Hepsi kıskanmış" yorumları yapıldı.

MasterChef\'e Beyza\'nın \'\'yalnızlığı\'\' damga vurdu

Televizyon, MasterChef, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Güven:
    yalandan yüzüme yandı sonra ekip özür için beya z ceket verdi. torpilli kendisi 23 17 Yanıtla
  • Fatih Kaya:
    güldürmeyin bee. başına gelen kazanın faydaları 15 10 Yanıtla
  • Fatih Kaya:
    küçük bir kaza gecir bence bunun artıları kanal yapımcı programcı acun şefler. aman kızım canım kızım sesin çıkmasın bizler seni görürüz ama aşçı diyirsaniz iyi bakın iyi hak yemeyin yapmacık dan. kimseyi aşçı yapmayin 10 10 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    Habere bak ?? 7 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BUNUN YANİK NERDE 5 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Arap kilikli şillik 1 4 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    BU DÜNYADA KÖTÜLÜK VE HAKSIZ KAZANÇ BİR GÜN YOK OLACAKTIR. BUDA BUNUN ESERİ . 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Polat:
    haberde yanlışlık vardır. henüz kimse ceket almadı. ilk 6 ya kaldı sadece ilk 5e kalanlara verilecek ceket. 3 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Sahtekar beyza bunu kesin şampiyon ya da en kötü finalist yaparlar ! 0 1 Yanıtla
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