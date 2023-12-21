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Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 21 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? - Son Dakika
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Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 21 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?

Masterchef 2023'te 21 Aralık günü haftanın 3. dokunulmazlığı oynanıyor. Bu hafta haftanın 3. eleme adayı belli olacak. Peki, Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 21 Aralık Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 21 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu?
21.12.2023 - 20:24,  Güncelleme: 20:29
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MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara "İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

25 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI:

1. Eleme adayı: Esra

2. Eleme adayı: Batuhan

2. Eleme adayı: Henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican

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Son Dakika 3.Sayfa Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 21 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 21 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? - Son Dakika
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