MasterChef Türkiye'de bu hafta elenecek olan yarışmacı merak ediliyordu. Kaan, Şirin, Semih ve Kerem bu hafta potada yer alıyordu. Eleme potasındaki isimlerden Mehmet Şef'in özel tarifi Duxelle Pirzola tabağı hazırlamaları istendi. Ancak, yarışmacılardan en düşük puanı alan kişi, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.
Şeflerin değerlendirmesi sonucu, 32 puanla en düşük puanı alan Kaan, MasterChef'e veda eden isim oldu. Şirin ile arasında sadece bir puan fark bulunan Kaan, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kaan'ın elenmesi, izleyiciler tarafından oldukça konuşuldu ve sosyal medya platformlarında birçok yorum yapıldı.
Kaan'ın MasterChef'e vedası ile ilgili "Yolun açık olsun", "Hayatı fazla ciddiye alma Kaan", "1 puan farkla gitti ya" yorumları yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı - Son Dakika
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