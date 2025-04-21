Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı. - Son Dakika
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

21.04.2025 19:59
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.

"MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Epözdemir şu ifadeleri kullandı:

"Organize şube müdürlüğüne müzekkere yazılmış ve soruşturma başlatılmıştır. Bu mesajlar ve tehditler bizi yıldıramaz ve korkutamaz, korkmuyoruz. Hem müvekkil minguzi ailesi, hem de biz adaletin tecellisi ve bu mahlukların emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

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Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul, Kadıköy, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yelloz Kız:
    koca devlet çocuk çetesiyle baş edemedi 86 8 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    ailesi füçlü olunca böyle gariban olsa sonuç belli 10 76 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    bir hafta önce burdan tamda bunu yazmışdım bu işleri çete kapsamında yargılamalıyız diye çünkü o zaman hem cezalar çok agır ve caydırıcı olur hemde çok daha suçluyu cezalandırabilirsiniz çok yerinde bir karar 34 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Harika bir karar... 25 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    aile guclu filan degil aile ile konusan konuk alan herkes tehdit ediliyor cocukcagizin mezarini bile dagittilar .biraz akil edin yahuuu 15 2 Yanıtla
  • kaan atak:
    Sırrı toplumda kabukları kırmıştır bir nebze belki ama hapisteki bebek katili aponun milletteki nefret kabuğunu hiç bir şey kiramadi kıramaz Ülkemiz varoldukça da kırılmayacak... 9 2 Yanıtla
  • Bayram :
    Yukarida yobaz adli kullanicinin yazdigi dogru cogu begenmedim notu vermis. Adam dogru söylüyor abi, ailen zengin degilse magazinlik aile degilse o icerideki katil bir iki durusma yapilip cocuk diye 1/2 seneyle saliverilirdi. YOBAZ denen yazan kisi sonuna kadar hakli 5 4 Yanıtla
  • Bayram :
    idami getirsim iltidar bir secimi daha garantiler. Buna bir kac suclu,ceteler ve aileleri haric tüm parti secmenide destek verir ama siz… 3 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Yani ortada bir cinayet var, vuran çocuk veya büyük ne farkeder. Eline bıçak alıp onunla birine saldırıp öldüren, katildir. Kaldı ki, vefat eden kardeşimizin öyle küfür hakaret edecek bir karakterde olmadığı videolarında veya masum yüzünde açıkça görülüyorken, sanıklar için bir karar vermek, bu kadar zor olmasa gerek. İnsan katletmenin iyi hali veya tahriği vs olamaz. Masum bir insanın kanı yerde kalmaması için müebbet verilmesi gerekiyor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı. - Son Dakika
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