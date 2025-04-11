Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

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İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderen 5 kişi hakkında karar verildi. Söz konusu şüpheliler tutuklandı.

11.04.2025 20:20
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İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve gözaltına alınan 5 şüpheli öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.

5 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli B.A. ve suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A 'birden fazla kişi ile tehdit', 'silahla tehdit' suçlarından, suça sürüklenen çocuk K.G. ise 'birden fazla kişi ile tehdit', 'silahla tehdit', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 5 şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mattia Ahmet Minguzzi\'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
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Son Dakika 3.Sayfa Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ayhan Murat:
    çok ağladım bu evladımıza 3 0 Yanıtla
  • Bayram :
    Ailesine bir sey olsa dünyayi dar edecek kendini bilmez bir savci veya hakim cikip yarin serbest burakir 0 1 Yanıtla
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