Türkiye'nin ünlü döner zinciri Maydonoz Döner'e FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle düzenlenen dev operasyonda 126 kişi tutuklanırken, şirkete de kayyum atandı.
CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ katıldığı canlı yayında Maydonoz Döner'e gerçekleştirilen operasyonun detaylarını anlattı. Operasyonun 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğu öğrenilirken astsubaylıktan ihraç edilen bir kişinin döner zincirinde çalışmaya başladığı ve cezaevinde kaldığı sürenin 1.5 yıl olması nedeniyle firma yetkilileri tarafından itirafçı olduğu gerekçesiyle işten atıldığı ifade edildi.
Maydonoz Döner tarafından işten atılan eski astsubayın CİMER'e bir şikayet mektubu yazması sonrasında ekiplerin konuyla ilgili çalışma başlattıkları aktarıldı.
Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan yüzbaşı Levent Doğan'ın da yurt dışına kaçmak için Maydonoz Döner'in Antalya'daki şubesinden finansman talep ettiği ve alışverişin tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından kıskıvrak yakalandığı ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Maydonoz Döner'e yönelik bir soruşturma başlattığı ve yoğun bir FETÖ yapılanması tespit ediliyor. 1,5 yıllık bir teknik takibin sonrasında ise firmaya yönelik dev bir operasyon gerçekleştiriliyor. 31 ilde 353 kişi gözaltına alınırken firmaya da kayyum atanıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Maydonoz Döner'in Antalya şubesini darbeci bir yüzbaşı koordine etmiş - Son Dakika
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