Maydonoz Döner\'in Antalya şubesini darbeci bir yüzbaşı koordine etmiş

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Türkiye'nin ünlü döner zinciri Maydonoz Döner'e FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle düzenlenen dev operasyonda 126 kişi tutuklanırken, şirkete de kayyum atandı.

"İTİRAFÇI" OLDUĞU GEREKÇESİYLE İŞTEN ATILDI

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ katıldığı canlı yayında Maydonoz Döner'e gerçekleştirilen operasyonun detaylarını anlattı. Operasyonun 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğu öğrenilirken astsubaylıktan ihraç edilen bir kişinin döner zincirinde çalışmaya başladığı ve cezaevinde kaldığı sürenin 1.5 yıl olması nedeniyle firma yetkilileri tarafından itirafçı olduğu gerekçesiyle işten atıldığı ifade edildi.

HER ŞEY CİMER'E ŞİKAYETLE BAŞLAMIŞ

Maydonoz Döner tarafından işten atılan eski astsubayın CİMER'e bir şikayet mektubu yazması sonrasında ekiplerin konuyla ilgili çalışma başlattıkları aktarıldı.

DARBECİ YÜZBAŞI FİNANSMAN TALEP ETMİŞ

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan yüzbaşı Levent Doğan'ın da yurt dışına kaçmak için Maydonoz Döner'in Antalya'daki şubesinden finansman talep ettiği ve alışverişin tespit edilmesi üzerine ekipler tarafından kıskıvrak yakalandığı ifade edildi.

YOĞUN BİR FETÖ YAPILANMASI TESPİT EDİLDİ

Bu gelişmenin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Maydonoz Döner'e yönelik bir soruşturma başlattığı ve yoğun bir FETÖ yapılanması tespit ediliyor. 1,5 yıllık bir teknik takibin sonrasında ise firmaya yönelik dev bir operasyon gerçekleştiriliyor. 31 ilde 353 kişi gözaltına alınırken firmaya da kayyum atanıyor.