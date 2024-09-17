Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu - Son Dakika
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Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu

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Bir vatandaş, aracına mazot aldıktan sonra aracı tekleyince usta çağırdı. Ustanın kontrolleri sonrası vatandaşın deposundan mazot yerine su çıktı. Bu gerçeği öğrenen vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

17.09.2024 15:33
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Akaryakıt istasyonuna mazot almaya giden vatandaş, seyir halindeyken bir süre sonra aracının teklemesi ile usta çağırmak zorunda kaldı. Aracın bozulduğu noktaya gelen usta, yaptığı incelemede depoya mazot yerine su konulduğunu tespit etti. Aracının bu yüzden bozulduğunu öğrenen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

"KİME GÜVENECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK"

Kısa sürede gündem olan videonun altına "Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok", "Manavdan mı aldın mazotu?", "Artık kime güveneceğimizi şaşırdık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu

Otomobil, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ahmet Özdoğan:
    çay demlesin israf etmesin 14 58 Yanıtla
  • Mükremin Özdemir:
    hangi petrol şirketi söyleseler de bilsek 66 1 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    aracım samsun da arıza yaptı gurbetçi yim işte ye dönüş yapıyom sanayiye getirdim usta yağ soğutucu hortumu patlamış dedi motoru indirmeye kadar gitti sonuç 100 binin üzerinde masraf çıkardı bende öylece yükledim çekiciye getiriyom ist ye 34 1 Yanıtla
  • Ha Ye:
    La oğlu ustaya güvenilir mi ustaya güvenme usta kendine iş çıkarmak şöyle demiştir bence bir başka ustaya göster sanayi ustası güvenilmeyecek zanaatkarların başında yer alıyor 26 5 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Petrol ofisinden taksicilerin aldığı mazottan alıyordum ucuz diye baktım araç teklemeye başladı şimdi sadece Merter shell den alıyorum aracım düzeldi.Başka marka ve yerden almam 8 6 Yanıtla
  • Serhat Çelik:
    Su falan değil. Tamirci arkadaşlar çok bildiğini zannediyor ama Türkiye’de kullanılan yakıtların bir çoğu şeffaf nitelikle yani renksiz. Bilginize 10 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    İlk önce aracın tüm arıza ve bakımı firmaya.ayrıca çalışan bunu kasıtlı yapmış ise mutlaka cezalandırılmalıdır. 8 1 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Nerden alındığı niye yazılmıyor peki belki kendi koydu derim o zaman 6 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Harcı alem istasyonlardan almayın.yalıt alınacak istasyon markaları belli.üç kuruş indirim için aldığın mazot bu kadar olur. 6 0 Yanıtla
  • Şükrü null:
    iyide pompanın bağlı olduğu tank su deposumu 4 1 Yanıtla
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