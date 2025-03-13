Meclis üyesi Yusuf Özcan\'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde CHP Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ofis içinde yaşanan olayda, Özcan'ın kadına fiziksel saldırıda bulunduğu ve olayın, orada bulunan başka bir kadının müdahalesiyle son bulduğu görüldü.

ÖFKESİ GEÇMEDİ, HAKARETLER SAVURDU

Ancak şiddet olayının bitmesine rağmen, Yusuf Özcan'ın kadının arkasından hakaretler savurmaya devam etmesi de kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması büyük tepki çekerken, olayın ardından kamuoyunda Özcan'ın görevinden istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.