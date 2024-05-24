İzmir'de Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de bir kahvehanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda, eski tribün lideri Evren Yiğit, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Altın'a ateş açtı. Saldırıda Kemal Altın ve bir müşteri yaralanırken, saldırgan polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan bir kişiyle birlikte soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 08:29
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İzmir'de, bir kahvehanenin önüne hafif ticari aracı ile gelen, 43 yaşındaki eski tribün lideri ve emlakçı Evren Yiğit, Buca Belediyesi Meclis Üyesi 54 yaşındaki Kemal Altın'a tabanca ile ateş açtı. Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat kurşunlarla yaralanırken, bölgedeki sivil polislerin uyarısına aldırmayan Evren Yiğit, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti

DAHA ÖNCEDEN TARTIŞMIŞ

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı, emlakçı Evren Yiğit, daha önceden tartıştığı Kemal Altın'ın bulunduğu kahvehanenin önüne hafif ticari aracıyla geldi.

SİLAHINA DAVRANIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

İddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a isabet etti.

SİVİL POLİSLERİN UYARISIAN RAĞMEN ATEŞ ETTİ

Olay sırasında bölgede olan sivil polisler, Yiğit'e uyarıda bulundu. Ancak Yiğit uyarıya rağmen ateş etmeyi sürdürdü. Yiğit, o sırada çevredeki sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Yiğit, kurtarılamadı. Kemal Altın ile Davut Orhan Fırat tedavi sonrası taburcu edilirken, olay sırasında Evren Yiğit'in yanındaki C.Y. gözaltına alındı. C.Y. ile Evren Yiğit'in silahlarına el konulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Buca Belediyesi, Kemal Altın, Evren, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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