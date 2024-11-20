Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında istenen ceza belli oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis yapan isimlere yönelik düğmeye basmıştı. Bu kapsamda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Ev hapsi cezası alan Erbil ve Ortaç hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame tamamlandı. Başsavcılık iddianamede Erbil ve Ortaç'ın da üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

3'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. Mahkemeye sunulan iddianamede her iki şüphelinin de üst sınırdan yani 3'er yıldan cezalandırılması talep edildi. Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.