Meksika'da kartellere haraç ödemeyi reddeden kadın kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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Meksika'da kartellere haraç ödemeyi reddeden kadın kurşun yağmuruna tutuldu

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Meksika'da uyuşturucu kartellerine haraç ödemeyi reddeden bir otel işletmecisi kadın, karteller tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kartel üyesinin belinden çıkardığı tabanca ile kadına 4 el ateş ettiği görüldü. Meksika'da 2006 yılından bu yana kartellerin sivil halka da saldırıları sonucu 300 binden fazla insanın ölümüne şahit olundu.

15.10.2024 11:18
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Meksika'da uyuşturucu kartellerine karşı ölümcül bir savaş yürütülse de elde edilen başarı oldukça sınırlı. Kuzey Amerika ülkesinde, 2006 yılından bu yana kartellerin güvenlik güçlerine ve birbirlerine karşı giriştikleri savaşın yanı sıra sivil halka da saldırıları sonucu 300 binden fazla insanın ölümüne şahit olundu.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Son olarak, ülkenin en turistik bölgelerinden birinde otel işleten bir kadın kartellerin hedefi oldu. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre, haraç ödemeyi reddeden kadın karteller tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

KAMERAYA YANSIDI

Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet kaskı ve yeleği bulunan bir kartel üyesinin kapıdan içeri girdiği ve bir süre sonra belinden çıkardığı tabanca ile talihsiz kadına 4 el ateş ettiği görüldü. Neye uğradığını şaşıran otel işletmecisi kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Meksika\'da kartellere haraç ödemeyi reddeden kadın kurşun yağmuruna tutuldu

3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meksika'da kartellere haraç ödemeyi reddeden kadın kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ersin Çetinkaya:
    Böyle giderse İlerde bizde de böyle olur. Cezasız bırakırsan insan haklarının arkasına saklarsan suçluyu ne olacağını sanıyorsunuz. El salvadora bakın suçlulara hayvan muamelesi yapıyorlar suç oranı büyük düşüş yaptı biz suçluyu korur hale geldik 15 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    vay anam vay lan orada iş kurulmaz dükkan açılmaz 6 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Yakında Türkiye 0 0 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    heryer texas 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Meksika'da kartellere haraç ödemeyi reddeden kadın kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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