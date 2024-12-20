Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü - Son Dakika
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Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü

Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü

Meksika'da bir kartel lideri, horoz dövüşü sırasında iki kişiyi öldürüp, diğerlerini yaraladıktan sonra polislerle girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Sinaloa Karteli'nin üst düzey yöneticisi Jose 'El Chabelo' Isabel, adamlarıyla birlikte horoz dövüşü katliamını düzenledikten sonra polisle çatışmaya girdi.

20.12.2024 16:05
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Pazar günü gerçekleşen olayda, kartel lideri ve suç ortağı etkisiz hale getirildi.

Meksika'nın Manzanillo kentinde kanlı bir olay yaşandı. Sinaloa Karteli'nin bölge lideri Jose "El Chabelo" Isabel ve adamları, Las Parotas mahallesindeki gizli bir horoz dövüşü arenasına silahlı baskın düzenledi.

Kalabalığa ateş açılan baskında iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Meksika ulusal polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Çıkan silahlı çatışmada kartel lideri Isabel ve kimliği henüz açıklanmayan bir suç ortağı ölü ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, Isabel'in daha önceden de bir cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı. Colima bölgesi savcılığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini henüz açıklamadı.

Latin Times'ın haberine göre, ülkenin Pasifik kıyısında yer alan Colima eyaletinde bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında 623 cinayet işlendi. Bölgedeki cinayet oranının, Meksika ortalamasının beş katı olduğu belirtiliyor.

Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü
Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü
Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü

Güvenlik, 3-sayfa, Sonora, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü - Son Dakika

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